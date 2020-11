Covid-19, Verona si avvicina ai 13 mila positivi. 73 le persone in terapia intensiva

Sono 2020 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto dall'aggiornamento delle ore 8 del 20 novembre di Azienda Zero, che annovera anche altri 27 decessi di individui positivi al virus.

In regione dunque il numero di casi complessivi dall'inizio della pandemia è arrivato a 116159, 68687 dei quali risultano attualmente positivi, 44349 sono i negativizzati virologici e 3123 sono i deceduti, tra strutture ospedaliere e non. In precedenza quest'ultimo dato si era attestato a quota 3096.

Prendendo in considerazione la sola provincia di Verona, i nuovi casi emersi sono 436 per un totale di 21981, di cui: 12985 tuttora affetti dal virus, 8179 negativizzati e 817 deceduti, 4 in più rispetto al dato delle ore 17 di giovedì.

Guardando alla situazione degli ospedali veneti, l'ultimo dato fornito vede 2296 (+18 rispetto alle ore 17 del 19 novembre) persone in area non critica, 2170 delle quali ancora positivi, e 286 (-4) in terapia intensiva, di cui 19 ora negativizzate.

Nelle strutture ospedaliere scaligere sono 464 (-1) i pazienti positivi in area non critiche e 73 (-3) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli ospedali: 93 a Borgo Roma (di cui 3 in terapia intensiva), 96 a Borgo Trento (di cui 25 in terapia intensiva), 80 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 44 a San Bonifacio (di cui 12 in terapia intensiva), 98 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 4 a Marzana, 20 a Bussolengo, 3 a Bovolone, 65 a Negrar (di cui 6 in terapia intensiva) e 34 Peschiera del Garda (di cui 5 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 20 novembre 2020

Gallery