Covid-19. Nel Veronese 273 casi, ma solo altri 3 decessi e 8 ricoveri

Dopo il calo dell'aggiornamento mattutino, quello delle ore 17 di Azienda Zero sull'emergenza sanitaria in corso, vede tornare a salire lievemente i ricoveri per Covid-19, che restano al di sotto dei valori visti nei giorni scorsi in Veneto, dove nel frattempo sono stati registrati 1563 nuovi casi e 51 decessi.

In regione dunque il numero complessivo di casi da inizio pandemia è ora di 159761, 73706 dei quali sono attualmente positivi, 81939 sono negativizzati virologici, mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono diventati 4116, quando il precedente dato ne annoverava 4065.

In provincia di Verona i nuovi casi registrati dal bollettino delle ore 17 sono 273, per un totale di 29965. Di questi 13614 sono tuttora affetti dal virus, 15289 sono negativizzati e 1062 deceduti, 3 in più rispetto alle ore 8.

Gli ospedali del Veneto vedono ora 2729 (+25) persone ricoverate nelle varie aree non critiche, 2500 delle quali ancora positive, e 338 (+1) in terapia intensiva, di cui 27 negativizzate.

Guardando solo alle strutture scaligere, si contano 555 (+5) pazienti in area non critica e 81 (+3) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 123 a Borgo Roma (di cui 7 in terapia intensiva), 114 a Borgo Trento (di cui 29 in terapia intensiva), 105 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 64 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 100 a Villafranca di Verona (di cui 16 in terapia intensiva), 20 a Marzana, 1 a Bovolone, 70 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva) e 39 a Peschiera del Garda (di cui 6 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 17 del 4 dicembre

Gallery