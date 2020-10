Covid-19: altri 7 casi nel Veronese mentre in Veneto si registrano 3 decessi

Nella giornata di giovedì, tra le ore 8 e le ore 17, in provincia di Verona sono stati registrati altri 7 casi di Covid-19, con il totale che dall'inizio della pandemia è arrivato a 6563. Lo evidenzia l'aggiornamento di Azienda Zero, secondo il quale nell'area scaligera ora sono 697 le persone attualmente positive, 5265 i negativizzati virlogici e 601 i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non (dato invariato rispetto a quello della mattinata).

In tutto il Veneto, nel medesimo lasso temporale, sono emersi invece 55 casi, per un numero complessivo di 27951. Di questi 3963 sono tuttora affetti dal coronavirus, 21802 sono i negativizzati e 2186 i deceduti, 3 in più rispetto alle ore 8.

Lieve diminuzione del numero di persone ricoverate negli ospedali regionali, che ne vedono ora in cura 237 nelle varie aree non critiche, 172 delle quali positive, 29 nelle terapie intesive, 5 delle quali negativizzate.

Per quanto riguarda le strutture veronesi, sono 44 i pazienti positivi presenti al loro interno: 17 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 1 in terapia intensiva a Borgo Trento, 11 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio, 5 a Villafranca, 6 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) ed 1 a Peschiera del Garda.

