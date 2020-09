Altri 42 casi di Covid-19 e isolamenti ancora in aumento nel Veronese

È rimasta stabile la situazione negli ospedali di Verona e provincia, nonostante siano stati registrati altri 42 casi di Covid-19 tra le ore 17 di mercoledì e le ore 8 di giovedì e con il numero delle persone in isolamento salito ulteriormente nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dall'aggiornamento di Azienda Zero, che indica ora 6331 casi totali nell'area scaligera dall'inizio della pandemia, di cui 654 attualmente positivi, 5078 negativizzati virologici e 599 decessi di individui colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non.

Per quanto riguarda l'intero Veneto, sono 175 i nuovi casi registrati, che hanno portato il numero complessivo a 26402. Di questi sono 3272 quelli tuttora positivi, 20961 i negativizzati e 2169 deceduti.

OSPEDALI - Nelle strutture ospedaliere regionali sono ora ricoverate 198 persone nelle varie aree non critiche, di cui 144 negativizzate, e 22 nelle terapie intensive, 5 delle quali negativizzate. Guardando agli ospedali scaligeri, sono 44 i pazienti positivi presenti in esse: 22 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 1 a Borgo Trento, 8 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 5 a Villafranca, 4 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera.





ISOLAMENTO - Rispetto al dato di mercoledì, il numero di persone in isolamento domiciliare è aumentato di altre 54 unità, toccando quota 2300. Di questi 568 sono positivi al Covid-19, 500 sono viaggiatori in attesa del risultato del test, così come i 1144 venuti a contatto con casi positivi. 88 infine si trovano confinati in seguito a diverse situazioni.

Dato che complessivamente è aumentato in tutto il Veneto, dove gli individui in quarantena sono ora 8576, di cui: 2208 affetti dal virus, 1484 viaggiatori, 4545 venuti a contatto con altri casi e 339 per altri motivi.

