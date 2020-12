Covid-19, in Veneto altri 80 decessi e aumento dei ricoveri ospedalieri

L'aggiornamento delle ore 17 di Azienda Zero sull'emergenza sanitaria in corso, fa registrare altri 1674 casi di Covid-19 e un incremento dei ricoveri, sia in area non critica, sia in terapia intensiva, oltre a 80 decessi.

In regione dunque il numero complessivo di casi è di 175472, dei quali 82067 risultano attualmente positivi, 88922 sono negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal coronavirs, tra strutture ospedaliere e non, ora sono 4483.

In provincia di Verona i nuovi casi registrati sono 462 per un totale di 33839, di cui: 16035 tuttora affetti dal virus, 16652 negativizzati e 1152 deceduti, 11 in più rispetto al precedente aggiornamento.

Negli ospedali del Veneto ora sono ricoverate 2827 (+12) persone in area non critica, 2567 ancora positive, e 356 (+10) in terapia intensiva, di cui 27 negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture sanitarie scaligere, si contano 594 (+16) pazienti positivi in area non critica e 86 (+4) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 131 a Borgo Roma (di cui 8 in terapia intensiva), 124 a Borgo Trento (di cui 33 in terapia intensiva), 108 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 62 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 110 a Villafranca di Verona (di cui 20 in terapia intensiva), 21 a Marzana, 1 a Bovolone, 83 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva) e 40 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).

Scarica il bollettino delle ore 17 del 9 dicembre

Gallery