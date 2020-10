Covid-19: oltre 250 nuovi casi in Veneto, 48 a Verona, ma i ricoveri restano stabili

Continua salire il numero di contagi di Covid-19, ma restano stabili i ricoveri ospedalieri. Come riporta l'aggiornamento delle ore 8 del 13 ottobre di Azienda zero, dalle ore 17 di lunedì sono stati segnalati altri 254 casi in regione, che hanno portato il numero complessivo a 32316. Di questi 6655 sono gli individui tuttora affetti dal virus, 23435 sono i negativizzati virologici, mentre i decessi di persone colpite dal Covid, tra strutture ospedaliere e non, fortunatamente sono rimasti fermi a quota 2226.

Guardando alla situazione di Verona e provincia, nella medesima fascia oraria sono emersi 48 nuovi casi per un totale di 7281, di cui: 1106 attualmente positivi, 5563 negativizzati e 612 deceduti.

OSPEDALI - Come detto in precedenza, non sono stati registrati particolari variazioni sui dati relativi ai ricoveri rispetto alla serata del 12 ottobre. Sono sempre 362 infatti i pazienti presenti nelle varie aree non critiche, 272 dei quali e ancora positivi, e 41 quelli portati nelle terapie intensive, di cui 8 negativizzati.

Situazione stabile anche per quanto riguarda gli ospedali veronesi, che ospitano sempre 47 pazienti positivi: 12 a Borgo Roma (di cui 3 in terapia intensiva), 4 a Borgo Trento (di cui 1 in terapia intensiva), 12 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 10 a Villafranca di Verona (di cui 1 in terapia intensiva) e 8 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva).





ISOLAMENTI - Nell'area scaligera, anche gli isolamenti domiciliari sono in linea con il precedente dato di Azienda Zero, risalente all'11 ottobre. Sono 2573 (+14) le persone in quarantena (383 sintomatiche), di cui 843 tuttora positive, 194 dopo essere rientrate da un viaggio, 1468 per essere venute a contatto con un altro caso e 68 per altri tipi di situazioni.

Guardando all'intero Veneto sono 11683 gli individui in isolamento (11411 il precedente dato), di cui 1529 presentavano sintomi all'ultimo contatto telefonico).

