In Veneto l'82% degli over 12 ha ricevuto la seconda dose contro il Covid-19

La campagna anti Covid-19 in Veneto è arrivata a 7319782 vaccini inoculati, stando ai dati forniti dalla Regione, contando i 15317 somministrati venerdì. Guardando quest'ultimi, si contano 1193 prime dosi e 6634 cicli completati, mentre i booster o addizionali, ovvero la terza dose, sono stati 7490.

In regione è stato utilizzato il 90,7% delle forniture giunte, per vaccinare con almeno una dose il 76,2% (3699101) della popolazione complessiva e con il richiamo il 73,9% (3586934), mentre ha ricevuto la terza dose il 2,8% (136756).

La campagna ha preso il via dando la priorità alle categorie maggiormente a rischio a causa della diffusione del coronavirus, a partire dai più anziani. Nel corso delle settimana è stata dunque abbassata mano a mano la fascia d'età che poteve prenotare la vaccinazione, arrivando ad aprire anche ai più giovani nel mese di giugno. Ora dunque risulta che ha completato il ciclo il 97,3% degli over 80, così come il 91% degli individui tra i 70 e i 79 anni, l'88%di coloro tra i 60 e i 69 anni, l'83% dei cinquantenni, il 76,7% dei quarantenni, il 75% dei trentenni, il 79,4% dei ventenni e il 66,5% dei ragazzi tra i 12 e 19 anni. Ha ricevuto la seconda dose anche l'81,4% delle persone affette da disabilità e l'87,4% dei "vulnerabili".

Se si considera solo la popolazione over 12, ovvero quella vaccinabile attualmente, risulta dunque che ne ha completato il ciclo l'82%.

In provincia di Verona nella giornata di venerdì sono state inoculate 2805 dosi tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 1376685 vaccini complessivi.