Vaccinazioni anti Covid-19 in Veneto: oltre 14 mila dosi somministrate mercoledì

Secondo i dati forniti dalla Regione, la campagna anti Covid-19, alla mezzanotte del 29 settembre, in Veneto ha raggiunto quota 6858271 vaccini inoculati grazie ai 14141 di mercoledì. Di quest'ultimi, 6336 hanno rappresentato la prima dose per l'individuo di turni, 6749 il completamento del ciclo e 1056 gli addizionali o booster, ovvero la terza dose.

Fino a questo momento in regione è stato utilizzato l'85,9% delle forniture giunte, per vaccinare almeno con una dose il 73,6% (3573577) della popolazione totale, con il richiamo il 69,9% (3392557) e con la terza lo 0,1% (7172).

È stata data priorità in questa campagna alle categorie ritenute maggiormente in pericolo a causa del diffondersi del coronavirus, iniziando dai più anziani, con il 96,7% degli over 80 veneto che si è già sottoposto al richiamo, così come il 90,3% delle persone tra i 70 e i 79 anni, l'86,4% dei sessantenni, il 79% dei cinquantenni, il 70,9% dei quarantenni, il 66,6% dei trentenni, il 72,1% dei ventenni e il 59,4% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Anche il 79,9% delle persone affette da disabilità e l'85,6% dei "vulnerabili" ha completato il ciclo vaccinale.

In conclusione dunque, in regione il 77,6% degli over 12 ha ricevuto la seconda dose.

Mercoledì in provincia di Verona, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, sono stati somministrati 2144 vaccini, per un totale di 1286260.

Scarica il pdf del report