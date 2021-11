Campagna vaccinale anti Covid-19, avanti con la terza dose: l'ha ricevuta il 7,4% della popolazione

La campagna anti Covid-19 va avanti in Veneto, che vede aumentare le somministrazioni di terze dosi: secondo i dati della Regione, sono 21914 i vaccini utilizzati il 24 novembre, per un totale di 7602314. Tra quelli inoculati mercoledì le prime dosi erano 1391, 1331 invece hanno permesso di complerare il ciclo e 19192 hanno rappresentato gli addizionali o booster, ovvero la terza dose (la quale ora può essere ricevuta dopo 5 mesi dagli over 40).

In regione è stato utilizzato il 92,3% delle forniture per vaccinare con almeno una dose il 76,7% (3723676) della popolazione, con il richiamo il 75,6% (3667652) e il 7,4% (358000) con la terza.

Quando ha preso il via, la campagna ha dato priorità alle categorie ritenute maggiormente esposte al rischio portato dal contagio del nuovo coronavirus, partendo dai più anziani. Con il passare del tempo è stata mano a mano abbassata la fascia d'età che poteva prenotare la vaccinazione, arrivando ad aprire ai più giovani nel mese di giugno, mentre con l'arrivo della stagione fredda è scattata la necessità di somministrare anche gli addizionali, per garantire maggiore protezione dalle conseguenze dell'infezione. Ad oggi risulta dunque che il 98,7% degli over 80 veneti abbia completato il ciclo e che il 37,3% abbia ricevuto anche la terza dose, ciclo completato anche dal 92,3% di coloro tra i 70 e i 79 anni (terza dose per il 13,3%), dall'89,3% di coloro tra i 60 e i 69 (terza dose per l'11,2%), dall'84,7% dei cinquantenni, dal 78,6% dei quarantenni, dal 77,6% dei trentenni, dall'81,9% dei ventenni e dal 68,6% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Considerando dunque solo la popolazione attualmente vaccinabile, ovvero coloro dai 12 anni in su, risulta che l'83,8% di questa ha completato il ciclo e che l'8,2% ha ricevuto l'addizionale.

Mercoledì, in provincia di Verona, sono stati inoculati 4348 vaccini tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 1431569.