Altri 7 mila vaccini anti Covid-19 inoculati in Veneto: seconda dose ricevuta dal 72,6% dei residenti

In Veneto la campagna anti Covid-19 è arrivata a quota 7162031 vaccini inoculati, dopo i 7240 di sabato 23 ottobre, secondo i dati diffusi dalla Regione. Di quest'ultimi 1163 erano le prime dosi, 4037 quelle necessarie al completamento del ciclo e 2040 le addizionali o booster, ovvero le terze dosi.

In regione fino ad ora è stato utilizzato l'88,7% delle forniture giunte, con il quale è stato vaccinato il 75,9% (3681006) della popolazione complessiva almeno con una dose e il 72,6% (3523502) con il richiamo, mentre l'1,4% (68971) ha già ricevuto la terza.

La campagna ha dato la precedenza alle categorie ritenute maggiormente in pericolo a causa della diffusione del coronavirus, partendo dai più anziani e aprendo a fasce sempre più giovani con il trascorrere del tempo. Ad oggi quindi risulta che il 97,1% deglo over 80 abbiano completato il ciclo vaccinale, così come il 90,8% di coloro tra i 70 e i 79 anni, l'87,5% degli individui tra i 60 e i 69, l'81,6% dei cinquantenni, il 74,7% dei quarantenni, il 72,1% dei trentenni, il 77% dei ventenni e il 64,9% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Anche l'80,9% delle persone affette da disabilità e l'86,8% dei "vulnerabili".

Attualmente risulta dunque che l'80,5% degli over 12 del Veneto hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino anti Covid-19.

Sabato in provincia di Verona, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, sono state somministrate 1636 dosi, per un totale di 1344433.