Campagna anti Covid-19: oltre 93 mila vaccini somministrati in Veneto la scorsa settimana

Dopo alcune settimane di calo, è tornato a crescere il numero di vaccini anti Covid-19 somministrati in Veneto, verosimilmente anche a causa dell'obbligo del Green Pass per i lavoratori. Domenica la campagna anti Covid, secondo i dati forniti dalla Regione, ha visto altre 6313 dosi inoculate, per un totale di 7089743. Di quelle somministrate il 17 ottobre 1835 sono le prime dosi, 3847 sono servite a completare il ciclo e 631 sono gli addizionali o booste, ovvero la terza dose.

In Veneto è stato utilizzato l'87,8% delle forniture giunte, per vaccinare almeno con una dose il 75,5% (3665387) della popolazione complessiva, con il richiamo il 71,9% (3488728) e con la terza l'1% (47991).

La campagna ha preso il via dando la priorità a quelle catergorie maggiormente a rischio a causa della diffusione del coronavirus, partendo dai più anziani per poi scendere con le fasce d'età, fino ad aprire agli under 40 nel mese di giugno. Al momento, risulta che il 97% degli over 80 veneti abbia ricevuto anche la seconda dose, così come il 90,7% degli individui tra i 70 e i 79 anni, l'87,2% dei sessantenni, l'80,8% dei cinquantenni, il 73,6% dei quarantenni, il 70,6% dei trentenni, il 75,7% dei ventenni e il 63,9% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Anche l'80,7% delle persone affette da disabilità e l'86,5% dei "vulnerabili".

Considerando dunque solo la popolazione al momento vaccinabile, ovvero la over 12, risulta che il 79,8% ha già ricevuto ambedue le dosi.

L'andamento della campagna indica dunque che la scorsa settimana sono stati somministrati comlpessivamente 99435 vaccini. Un dato in crescita, rispetto ai 78519 della settimana precedente.

Domenica in provincia di Verona sono state inoculate 1457 dosi tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 1330024.