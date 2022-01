Vaccino anti Covid-19: terza dose per il 41,9% della popolazione veronese

In Veneto la campagna anti Covid-19 ha raggiunto quota 9819283 vaccini inoculati, secondo i dati della Regione, dopo i 55396 del 16 gennaio. Di quest'ultimi, 7067 si sono rivelate essere prime dosi e 3162 sono serviti a completare i cicli vaccinali, mentre 45167 sono stati gli addizionali o booster, ovvero le terze dosi.

Le forniture giunte in regione sono servite finora a vaccinare con almeno una dose l'80,9% (3925293) della popolazione, con la seconda il 78,2% (3795043) e con la terza il 46,8% (2272497).

La campagna ha preso il via dando priorità alle categorie più a rischio per la diffusione del coronavirus o maggiormente esposte al contagio, rispettivamente come i più anziani e il personale sanitario. Con il trascorrere delle settimane è stata di volta in volta abbassata la fascia d'età che poteva accedere alla vaccinazione, arrivando ad aprire ai più giovani nel mese di giugno 2021. In autunno è arrivata l'apertura alla terza dose, dando precedenza alle categorie prima citate e ampliando la platea con il passare del tempo. A dicembre infine è arrivato il "si" dell'Aifa anche per quanto riguarda i bambini tra i 5 e gli 11 anni e le aziende sanitarie hanno quindi aperto le prenotazioni.

Stando ai dati regionali il 99,4% degli over 80 veneti ha completato il ciclo e il 83,9% ha ricevuto la terza dose, mentre tra gli individui dai 70 e ai 79 anni il 93,2% si è sottoposto al richiamo e il 78,1% all'addizionale. Scendendo d'età, risulta che ha completato il ciclo: il 90,6% dei sessantenni (terza dose per il 70,7%), l'86,5% dei cinquantenni (terza dose per il 58,4%), l'80,9% dei quarantenni (terza dose per il 43,8%), il 80,9% dei trentenni (terza dose per il 30,9%), l'85,2% dei ventenni (terza dose per il 31,8%) e il 78,1% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni (terza dose per il 12,6%). Per quanto riguarda i bambini tra i 5 e gli 11 anni, ha ricevuto la prima dose il 23,7%.

Prendendo in considerazioni i numeri dei territori delle azienda sanitarie di riferimento, si appura che in quello dell'Ulss 9 Scaligera il 77,1% della popolazione ha completato il ciclo e il 41,5% ha ricevuto l'addizionale.

Sabato in provincia di Verona sono stati somminitrati 7812 vaccini tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 1808633.