Campagna anti Covid-19: doppia dose di vaccino per l'80% dei veronesi

Sono 9745 i vaccini inoculati il 15 febbraio in Veneto nell'ambito della campagna anti Covid-19, arrivata ad un totale di 10695234, secondo i dati regionali. Di quelle somministrate martedì, 406 sono risultate essere prime dosi e 1696 sono servite a completare il ciclo vaccinale, mentre 7643 sono stati gli addizionali o booster, ovvero le cosiddette terze dosi.

In regione è stato utilizzato il 99% delle forniture giunte per vaccinare con almeno una dose l'82,3% (3995862) della popolazione complessiva, con il richiamo l'80,9% (3925850) e con la terza il 61,7% (2996143).

Quando ha preso il via, la campagna ha dato la precedenza alle categorie maggiormente a rischio per la diffusione del nuovo coronavirus e a quelle maggiormente esposte al contagio, rispettivamente come anziani e personale sanitario. Successivamente è stata piano piano abbassata l'età che poteva accedere alla prenotazione, arrivando ad aprire anche ai più giovani nel mese di giugno 2021. In autunno è poi giunto il via libera alla terza dose, dando ancora priorità alle categorie prima citate e allargando successivamente la platea. A dicembre l'Aifa si è pronunciata favorevolmente sulla vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni e le aziende sanitarie hanno quindi aperto le prenotazioni. Con l'inizo del 2022 infine, è giunto anche l'obbligo vaccinale per gli over 50.

Dai dati regionali emerge che il 100% degli over 80 veneti ha completato il ciclo e il 89,4% ha ricevuto la terza dose, mentre tra gli individui dai 70 e ai 79 anni il 94,3% si è sottoposto al richiamo e il 86,3% all'addizionale. Scendendo d'età, risulta che ha completato il ciclo: il 92% dei sessantenni (terza dose per l'81,8%), l'88% dei cinquantenni (terza dose per il 72,7%), l'81,6% dei quarantenni (terza dose per il 61,6%), il 82,4% dei trentenni (terza dose per il 53,4%), l'86,7% dei ventenni (terza dose per il 55,4%) e l'80,7% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni (terza dose per il 42,9%). Per quanto riguarda i bambini tra i 5 e gli 11 anni, ha ricevuto la prima dose il 32,5%.

Prendendo i dati delle singole aziende sanitare, si apprende che nell'Ulss 9 Scaligera l'80% dei cittadini ha completato il ciclo, mentre il 59% ha ricevuto anche l'addizionale.

Martedì in provincia di Verona sono stati somministrati 3156 vaccini tra Ulss 9 e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 2002688.