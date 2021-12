Campagna anti Covid-19: oltre un milione di terze dosi somministrate in Veneto

Altri 46869 vaccini sono stati inoculati il 13 dicembre in Veneto nell'ambito della campagna anti Covid-19, portando il totale a 8341609, secondo i dati forniti dalla Regione. Tra quelle somministrate lunedì, 1999 erano prime dosi e 1894 hanno permesso di completare il ciclo vaccinale, mentre 42926 sono gli addizionali o booster, ovvero le terze dosi.

In regione finora è stato utilizzato il 97,1% delle forniture giunte per vaccinare con almeno una dose il 77,8% (3777115) della popolazione veneta complessiva, con il richiamo il 76,2% (3697105) e con l'addizionale il 20,8% (1007357).

La campagna vaccinale è partita dando priorità alle categorie maggiormente esposte o più a rischio in caso di contagio con il nuovo coronavirus, inziando dai più anziani. Con il trascorrere delle settimane è stata abbassata la fascia d'età che poteva prenotare la somministrazione del siero e nel mese di giugno è arrivato il via libera per i più giovani. Con l'autunno è arrivata l'apertura alla terza dose: anche in questo caso hanno avuto la precedenza gli anziani e le categorie più a rischio contagio, come il personale sanitario. Successivamente la platea è stata ampliata agli over 40 , mentre a dicembre è arrivato il "si" dell'Aifa anche per quanto riguarda i bambini tra i 5 e gli 11 anni e le azienda sanitarie hanno dunque aperto le prenotazioni.

Secondo i dati della Regione dunque, il 98,9% degli over 80 del Veneto ha ricevuto la seconda dose e il 62,5% ha fatto anche la terza, mentre nella fascia tra i 70 e i 79 anni il richiamo è stato ricevuto dal 92,5% (terza dose per il 42,1%). Ha completato il ciclo anche l'89,6% degli individui tra i 60 e i 69 anni (terza dose per il 34,9%), l'85,2% dei cinquantenni (terza dose per il 22,3%), il 79,3% dei quarantenni (terza dose per il 13,2%), il 78,6% dei trentenni (terza dose per l'8,5%), l'82,8% dei ventenni (terza dose per il 7,3%) e il 70,5% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni (terza dose per lo 0,7%).

Considerando solo gli over 12, risulta che ha completato il ciclo l'84,5% di questi e che il 23% ha ricevuto la terza dose.

Lunedì in provincia di Verona sono stati somministrati 8079 vaccini tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 1558786.