Campagna anti Covid-19 in Veneto: seconda dose di vaccino per quasi l'80% dei ventenni

In Veneto la campagna anti Covid-19 ha raggiunto i 7366701 vaccini inocoluati, secondo i dati forniti dalla Regione il 10 novembre, dopo i 14248 somministrati martedì. Tra quest'ultimi sono state registrate 1015 prime dosi, 4517 completamenti del cicolo e 8716 addizionali o booster, ovvero le terze dosi, che coinvolgono principalmente personale sanitario e anziani.

In regiona è stato finora utilizzato il 91,2% delle forniture giunte, per vaccinare almeno con una dose il 76,3% della popolazione complessiva, con il richiamo il 74,2% e con la terza il 3,4%.

In questa campagna è stata data priorità a quelle categorie ritenute maggiormente a rischio a causa della diffusione del coronavirus, partendo dai più anziani. Con il passare del tempo dunque è stata mano a mano abbassata l'età in cui era possibile prenotare la vaccinazione, arrivando ad aprire ai più giovani nel mese di giugno. Ad oggi dunque risulta che ha completato il ciclo il 97,4% degli over 80 del Veneto, così come il 91% di coloro tra i 70 e i 79 anni, l'88,1% degli individui tra i 60 e i 69, l'83,2% dei cinquantenni, il 77,1% dei quarantenni, il 75,5% dei trentenni, il 79,9% dei vantenni e il 66,9% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Ha ricevuto il richiamo anche l'81,5% delle persone affette da disabilità e l'89,6% dei "vulnerabili".

Considerando dunque solo la popolazione vaccinabile, ossia gli over 12, risulta che ha ricevuto il richiamo l'82,3% di questi.

Tra Ulss 9 scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, martedì in provincia di Verona sono stati somministrati 2946 vaccini, per un totale di 1387231.