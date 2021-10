Più di 8 mila persone in Veneto hanno già ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid-19

I dati di monitoraggio della Regione sulla campagna anti Covid-19, indicano che dopo la giornata del 30 settembre in Veneto sono stati somministrati complessivamente 6876278, 17589 dei quali giovedì. Di quest'ultimi, 8610 hanno rappresentato la prima dose per il cittadino di turno, 7978 il completamento del ciclo e 1001 l'addizionale o booste, ovvero la cosiddetta terza dose.

Fino ad ora in regione è stato utilizzato l'86,1% delle forniture giunte, che hanno permesso di somministrare almeno una dose al 73,8% (3583122) della popolazione totale e il richiamo al 70,1% (3399986), mentre lo 0,2% (8291) ha già ricevuto la terza.

La campagna ha dato priorità alle categorie ritenute maggiormente a rischio per la diffusione del coronavirus, partendo dai più anziani. Il 96,7% degli over 80 veneti dunque ha ricevuto anche il secondo vaccino, con le percentuali che fino ai 40 anni si abbassano in base all'ordine di apertura delle prenotazioni: 90,3% per la categoria dei settantenni, 86,5% per i sessantenni, 79,1% per i cinquantenni, 71,1% per i quarantenni, 66,9% per i trentenni, 72,4% per i ventenni e 59,9% per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Anche l'80% delle persone affette da disabilità ha completato il ciclo, così come l'85,7% dei "vulnerabili".

In conclusione, l'81,9% degli over 12 veneti ha ricevuto almeno una dose e il 77,7% ha avuto anche la seconda.

Sono 3107 i vaccini somministrati in provincia di Verona giovedì, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria integrata, per un totale di 1289463.

Scarica il pdf del report vaccinazioni