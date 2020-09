Covid-19 a scuola, 122 studenti e 13 operatori in quarantena preventiva a Verona

Prosegue in tutto il Veneto l'attività di monitoraggio sui casi di Covid-19 a scuola e la successiva gestione dei contatti.

In tutta la regione (dati aggiornati al 28 settembre) sono 90 le realtà scolastiche con almeno un caso attualmente positivo emerso in una classe o sezione, per un totale di 970 bambini e 120 operatori (docenti e non) in quarantena preventiva.

Nella grande maggioranza dei casi il caso individuato è l’unico positivo e quasi sempre si tratta di uno studente.

Nella provincia di Verona, zona di competenza dell'Ulss 9 scaligera, sono 17 le situazioni scolastiche con almeno 1 caso, con 122 studenti e 13 operatori che sono stati messi in quarantena preventiva.

