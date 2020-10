Covid-19: sono almeno 13 i sintomatici sugli ultimi 50 casi registrati dall'Ulss 9

Tra le ore 8 di giovedì e le ore 8 di venerdì, l'Ulss 9 scaligera ha registrato 50 nuovi casi di Covid-19 in provincia di Verona, 7 dei quali però riferiti alla giornata di mercoledì 30 settembre. Tra questi, almeno 13 hanno presentato i sintomi della malattia.

Secondo i dati riferiti dall'azienda sanitaria, alle 18 del 1° ottobre erano 1896 i soggetti in isolamento, mentre non sono stati registrati ripositivizzati e decessi di individui colpiti dal virus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.