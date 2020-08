Covid-19 nel Veronese, 14 nuovi casi tra cui anche un bimbo di 2 anni

Sono 14 i nuovi casi positivi di Covid-19 registrati nella provincia di Verona in 24 ore, tra il pomeriggio del 18 e quello del 19 agosto.

Di questi 7 sono contatti di casi già noti, 2 sono tamponi di screening effettuati in persone ricoverate in ospedale per altre cause, 2 sono persone che hanno fatto accesso in Pronto Soccorso per sintomi sospetti, 2 sono viaggiatori di ritorno da Ibiza e 1 viaggiatore di ritorno da Malta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.