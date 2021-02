Sei comuni senza casi di Covid-19 accertati: i dati sulla provincia di Verona

Badia Calavena, Ferrara di Monte Baldo, San Mauro di Saline, Concamarise, Roveredo di Guà e Velo Veronese: sono i 6 comuni veronesi dove al 7 febbraio non risultano esserci casi positivi accertati di Covid-19, mentre per i primi 3 inoltre non sono stati segnalati neppure casi sospetti.

È quanto emerge dal quadro dei dati raccolti dall'Ulss 9 Scaligera per le amministrazioni veronesi, dove viene specificato che «non sono riportati i casi (nè come sintesi nè come dettaglio) con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta».

Nella tabella infatti sono incluse tutte le persone «in isolamento (data fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"», i «casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati e/o ospiti di case di riposo» e infine «le persone "positive" senza data di fine sorveglianza in stato "Da definire" (perché ancora in attesa di indagine epidemiologica)». Inoltre tra i "contatti con sospetti" sono inclusi anche quelli scolastici.

3315 sono i casi totali, compresi quelli "sospetti" in provincia di Verona, di cui 1925 accertati. Delle persone in isolamento, 9 sono di ritorno da un viaggio, 786 sono contatti stretti e 595 hanno avuto contatti con sospetti positivi.

Dei 1925 positivi invece 172 sono i ricoverati, 40 sono ospiti di case di riposo o strutture residenziali, 127 sono indicati come positivi non reperibili e 214 relativi ad indagine epidemiologica.

A Verona sono 1022 i casi complessivi, di cui 575 positivi con un rapporto di 2,21 casi ogni mille abitanti. A parte il capoluogo, contano il maggior numero di casi i Comuni di Villafranca (132 sospetti di cui 86 accertati), Legnago (69 sospetti di cui 45 accertati) e Bussolengo (69 sospetti di cui 51 accertati), tra quelli con il maggior numero di abitanti, oltre a territori meno popolati come Lazise (73 sospetti di cui 25 accertati), Valeggio sul Mincio (99 sospetti di cui 36 accertati), Isola della Scala (68 sospetti di cui 28 accertati), Bardolino (65 sospetti di cui 30 accertati) e Negrar di Valpolicella (63 sospetti di cui 41 accertati).

Da considerare dunque anche il parametro relativo al rapporto di casi ogni mille abitanti, che vede il dato più alto ancora a Brentino Belluno (6,68), seguito da Torri del Benaco (5,57), Colognola ai Colli (4,82), Minerbe (4,81), Roverè Veronese (4,28) e Brenzone (4,02).

Di seguito le tabelle con i dati relativi ai comuni della provincia di Verona.







Gallery