Covid-19 a Verona, 9 sintomatici negli ultimi 19 casi. Segnalato anche un decesso

Secondo i dati aggiornati alle ore 8 del 16 settembre, sono 19 nuovi casi postivi di Covid-19 registrati dall'Ulss 9 Scaligera, di cui 9 sintomatici. L'azienda inoltre segnala il decesso di un'anziana, avvenuto martedì, che si trovava ricoverata in area non critica a Borgo Roma dal 1° agosto e che risultava negativizzata dal 3 dello stesso mese, mentre tra gli ultimi casi non ci sarebbero ripositivizzati.

