L'Ulss 9 Scaligera sposta il punto tamponi di Caprino Veronese

L’azienda Ulss 9 Scaligera informa che, a partire da lunedì 10 gennaio, il punto tamponi di Caprino Veronese verrà trasferito in Via Giovanni XXIII, 33. Gli orari e i giorni di apertura non variano: dalle ore 9 alle 13, il lunedì, mercoledì e venerdì.

Per gli utenti già prenotati nei prossimi giorni valgono gli orari di appuntamento confermati in fase di prenotazione. Viene ricordato i Punti tamponi sono dedicati esclusivamente ai cittadini aventi diritto e che per accedere è necessaria la prenotazione online.

Una decisione che accontenta i genitori della zona, i quali nei giorni scorsi si erano rivolti alle autorità cittadine per manifestare il loro dissenso per la collocazione del centro negli spazi della scuola, che generava in loro preoccupazione per i propri figli.