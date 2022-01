Dopo la Befana del Vigile, il Covid cancella anche i falò dell'Epifania di Verona

Il Comune di Verona ha annullato i tradizionali appuntamenti con il falò dell'Epifania, previsti per il 6 gennaio.

Questo a causa delle misure previste dal decreto legge del 24 dicembre in tema di contenimento delle diffusione del Covid, che vieta lo svolgimento di tutti gli eventi a rischio assembramento.

Non si svolgerà quindi il ‘brusa la vecia’ in piazza Bra, ma nemmeno gli altri falò cittadini, ovvero quelli nelle aree di via Bernini Buri in settima Circoscrizione, via Belvedere e via Saliceto in sesta Circoscrizione.