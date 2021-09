Aperti nuovi slot vaccinali all'ospedale geriatrico di Verona: ecco come prenotare

La Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con riferimento alla campagna di vaccinazione anti Covid attualmente in corso d'opera, avvisa la cittadinanza della disponibilità di ulteriori appuntamenti per le giornate di apertura di seguito elencate:

Da lunedì 13 a venerdì 17 settembre, dalle ore 9 alle ore 12.

Da lunedì 20 a venerdì 25 settembre, dalle ore 9 alle ore 12.

Gli appuntamenti sono disponibili presso l’ospedale geriatrico (padiglione 40): 2° piano, ex ambulatori oculistica, lato Mameli, ingresso da via Mameli.

Il libero accesso per le categorie 12-25 anni e over 60 viene garantito esclusivamente nelle sedute di apertura della sede dell’ospedale geriatrico. Per garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale la Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona invita l’utenza all’osservanza dell’orario di prenotazione e di presentarsi in sede non oltre i 10 minuti di anticipo.

I posti disponibili per le prime dosi sono prenotabili attraverso il sito https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ selezionando la categoria "Over 12" (che comprende tutte le fasce d’età sopra i 12 anni) oppure "Over 50" (specificatamente dedicata ai nati fino all’anno 1971). Al medesimo indirizzo è possibile modificare il proprio appuntamento per la seconda dose in base ai posti disponibili presso AOUI e gli altri centri vaccinali.

Il giorno della vaccinazione è fondamentale presentarsi con la modulistica disponibile al link sottostante, come da ultima modifica: