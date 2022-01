Da giovedì in Italia per andare a tagliarsi i capelli servirà esibire il green pass

A partire dal giorno 20 gennaio 2022 l'obbligo del green pass riguarderà ufficialmente in Italia anche i cosiddetti "servizi alla persona". Da giovedì, dunque, per accedere in un salone di parrucchiere, oppure dal proprio barbiere di fiducia, o anche recarsi presso un centro estetico e farsi la ceretta, sarà necessario avere con sé la certificazione verde "base", ovvero quella rilasciata a chi sia guarito da Covid-19, oppure si sia vaccinato, o eventualmente abbia ottenuto un tampone con esito negativo.

È infatti quanto previsto dal decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, là dove al suo art. 3 comma 1 viene fissato il calendario della progressiva estensione del campo di applicazione delle certificazioni verdi e, in questo caso specifico, del cosiddetto green pass "base". Sempre dal 20 gennaio, inoltre, è previsto che l'obbligo di esibire all'accesso il certificato verde semplice sia esteso anche a quanti abbiano necessità di svolgere colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati.

Tornando ai "servizi alla persona", vanno ricordate alcune cose utili ad evitare di ritrovarsi con una pettinatura degna dei Fab Four. Al momento la durata delle certificazioni verdi Covid da avvenuta vaccinazione è di 9 mesi, ma lo resterà ancora per poco. Infatti, a far data dal prossimo 1 febbraio 2022 tale durata si ridurrà effettivamente a soli 6 mesi e, pertanto, chiunque abbia completato il proprio ciclo primario di vaccinazione da un arco di tempo superiore vedrà scadere il suo super green pass. Naturalmente, è sufficiente eseguire la dose di richiamo booster, la cosiddetta "terza dose", per ottenere un nuovo super green pass che duri altri 6 mesi a partire dal giorno della somministrazione.