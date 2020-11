"Covid Hotel", individuate 3 strutture nel Veronese. 16 in tutto il Veneto

L'assessore veneto alla Sanità Manuela Lanzarin, nel corso del punto stampa del presidente Luca Zaia, aveva annunciato che sul territorio erano state individuate dalle Ulss 16 strutture idonee a diventare "Covid Hotel".

Si tratta di strutture alberghiere rimaste vuote a causa della pandemia in atto, che ha inferto un duro colpo al settore turistico e ricettivo, che potrebbero ospitare persone positive al Covid-19 e con lievi sintomi ma che non possono restare a casa, magari perché non potrebbero rispettare il necessario isolamento, e che non necessitano di assistenza sanitaria.

16 dunque quelle identificate in tutto il Veneto, di cui tre nel Veronese: