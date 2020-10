Covid-19. Nessun decesso è stato registrato in Veneto nelle ultime ore

Sono 77 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Veneto tra le ore 8 e le ore 17 di domenica 4 ottobre, stando all'aggiornamento di Azienda Zero, che indica il numero complessivo a quota 28701. Di questi 4281 sono attualmente positivi, 22226 sono negativizzati virologici, mentre 2194 sono le persone decedute, tra strutture ospedaliere e non, colpite dal virus (dato rimasto invariato a quello della mattinata).

Nella medesima fascia oraria, un solo caso è emersp nel Veronese, dove il totale ha toccato quota 6689, dei quali 743 tuttora affetti dal coronavirus, 5344 negativizzati e 602 deceduti.

Per quanto riguarda i ricoveri nel Veronese, sono 33 in area non critica e 4 in terapia intensiva.