Cosp Verona Ets si rinnova, la presidente è Valentina Gagliardo

Durante l'assemblea ordinaria di Cosp Verona Ets, i soci hanno eletto il nuovo consiglio direttivo dell’ente per il triennio 2024-2026. La nuova presidente è Valentina Gagliardo.

Sono stati eletti i due vicepresidenti Marco Lazzoni e Michael Cacciato, l'organo di controllo composto da tre membri Pietro Luigi De Marchi, Stefano Barone e Mattia Fiori, ed undici consiglieri: Balasso Caterina, Menegalli Francesco, Zanella Annamaria, Fregi Laura, Galati Emiliano, Merci Paola, Rossignoli Andrea, Muratore Marco, Quaglia Chiara, Fanini Stefano e Valdinoci Massimiliano.

«È con grande entusiasmo e senso di responsabilità che assumo questo incarico - ha commentato Gagliardo - È un onore essere parte di un'organizzazione così vitale e necessaria nel tessuto sociale e economico della nostra comunità».

Cosp Verona Ets non è solo un ente impegnato nell'orientamento scolastico e professionale dei giovani, ma rappresenta un pilastro fondamentale del terzo settore, quel settore ispirato da valori civici, solidaristici e di utilità sociale condivisi. In un momento storico in cui la formazione e l'orientamento sono cruciali per il futuro dei giovani e per lo sviluppo del Paese, il ruolo di Cosp diventa ancora più significativo.

L'orientamento dei ragazzi e il supporto attraverso gli strumenti necessari per fare scelte consapevoli sono attività che coinvolgono una vasta rete di attori: associazioni, aziende, sindacati, istituzioni. E i numerosi progetti attivi sul territorio testimoniano l'impegno concreto e tangibile di questa collaborazione.