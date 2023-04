A partire dal ponte di Pasqua torna in piazzetta Navona l'ingresso per visitare la Casa di Giulietta

«In vista del massiccio flusso di turisti e visitatori atteso per Pasqua e per i ponti del 25 aprile e 1° maggio, l’ingresso al Cortile e alla Casa di Giulietta torna dal Teatro Nuovo, in piazzetta Navona». Così si legge in una nota odierna, martedì 4 aprile, diffusa dal Comune di Verona, nella quale viene poi precisato: «Oggi la giunta ha approvato la proposta di delibera che, come anticipato nei giorni scorsi, ripropone di fatto la sperimentazione avviata durante il periodo natalizio e replicata in occasione di San Valentino e Carnevale, con modalità di gestione ritenute valide dai visitatori, dalle guide turistiche, dagli operatori economici e dai residenti».

Secondo quanto spiegato sempre da Palazzo Barbieri, tale soluzione sarebbe il «risultato dei comuni propositi di amministrazione e Teatro Nuovo», nonché risulterebbe essere stata «sottoposta alla Soprintendenza per l’autorizzazione». Nel dettaglio, evidenzia sempre il Comune, prevede che i visitatori entrino dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona per proseguire nel percorso allestito seguendo le indicazioni fino al foyer del Teatro per poi accedere al Cortile o al museo. L’uscita è dall’androne in via Cappello, così come indicato dall’apposita segnaletica stradale realizzata per l’avvio della sperimentazione e che indica il nuovo percorso all’approssimarsi del sito.

La nota di Palazzo Barbieri sottolinea inoltre che «anche in questa fase viene mantenuta la gratuità dell’ingresso al Cortile per i visitatori, è infatti il Comune a farsi carico delle spese per il personale addetto alla sorveglianza, mentre il Teatro Nuovo ha dato la propria disponibilità per l’allestimento degli spazi, che vengono concessi a titolo gratuito e per il servizio di accoglienza». Risultano dunque «invariate le modalità di accesso, con i due ingressi in piazza Navona che vengono riservati uno preferenziale alle persone con disabilità e al pubblico che ha già prenotato la visita alla Casa di Giulietta, l’altro ai visitatori senza biglietto». Così come «invariati» sono anche gli orari per visitare il Cortile e la Casa, che nel periodo interessato saranno aperti «anche il lunedì».

Ass. Ugolini: «Siamo grati al Teatro Nuovo»

Si partirà quindi nuovamente già il prossimo weekend in occasione della Pasqua con la nuova modalità di accesso per i visitatori del Cortile e della Casa di Giulietta. Nelle giornate dell’8, 9 e 10 aprile, pertanto, l’ingresso al Cortile e al Museo Casa di Giulietta sarà dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona, così come anche dal 22 al 25 aprile in occasione del ponte per la Festa della Liberazione e, infine, il 1° maggio, la festa dei lavoratori.

«Siamo grati alla disponibilità del Teatro Nuovo, che è venuto incontro alle esigenze di sicurezza e fruibilità anche in questa occasione di intensa affluenza e tutti i settori che a vario titolo collaborano per il buon esito dell’iniziativa», ha commentato l’assessora alla Cutlura Marta Ugolini. Ad intervenire in merito è stata infine anche l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi: «Condivido quanto detto dall’assessora Ugolini riguardo il Teatro Nuovo, con cui stiamo lavorando a stretto giro per una definizione rapida della questione e per risolvere le problematiche legate all’ingresso di via Cappello».