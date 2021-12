«Cittadini perseguitati resistono», corteo di Verona Per La Libertà

Per l'associazione Verona Per La Libertà sarà il 21esimo sabato di protesta contro il Green Pass. «Cittadini perseguitati resistono», questo lo slogan scelto per il corteo autorizzato per sabato 11 dicembre. Il ritrovo sarà in Porta Palio alle 15 e la marcia di contestazione alle politiche attualmente in vigore per il contenimento del coronavirus si concluderà in Piazza Pradaval.

Chiunque vorrà potrà intervenire e sono stati già annunciati gli interventi del medico specialista in scienza dell'alimentazione Alessandro Formenti, della giurista Tiziana Locatelli e dell'ex portuale triestino Fabio Tuiach.