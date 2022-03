Corteo animalista e altri presidi, nuovo sabato di manifestazioni a Verona

Animalisti e non solo. Quello di domani, 26 marzo, sarà un altro sabato di manifestazioni a Verona.

Le associazioni animaliste non vogliono far calare l'attenzione sui cani di razza beagle che quasi sette mesi fa sono stati portati nella sede Aptuit di Verona. L'ultima protesta per chiederne la liberazione era stata l'incatenamento di alcuni attivisti ai cancelli dell'azienda di Via Fleming. Non essendoci stata la liberazione dei beagle e temendo sempre che possano essere utilizzati per delle sperimentazioni, domani è stato organizzato un corteo che partirà alle 14.30 dalla stazione di Verona Porta Nuova, e si sfilerà in corteo per chiedere la liberazione dei beagles e la loro salvezza. «Noi non siamo contro la ricerca, appoggiamo la scienza contraria agli esperimenti sugli animali e chiediamo il rispetto della vita di tutti, sia degli animali sia degli umani - hanno dichiarato le associazioni animaliste che domani sfileranno a Verona - La sperimentazione sugli animali è un danno sia per la ricerca sia per gli animali, ma è soprattutto una questione di etica e coscienza. Salvare questi cani è anche una questione di cuore, non possiamo lasciarli morire in quei laboratori».

Non sarà un corteo, ma un presidio quello organizzato da Verona Per La Libertà in Piazza Cittadella. Alle 15 cominceranno gli interventi dei relatori dell'evento dal titolo "Guerra e pandemia, stessa strategia". Gli ospiti annunciati sono l'avvocata Clauda Blandamura, il dottor Paolo Scusa e il professor Paolo Bellavite.

Più dichiaratamente contro la guerra in Ucraina, infine, il presidio di Emergency organizzato per domani pomeriggio in Piazza Bra.