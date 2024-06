Corteo a Verona per protestare contro gli abusi della psichiatria coercitiva

Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani ODV ha annunciato un corteo di protesta che sabato 1° giugno prende il via alle ore 14 da piazza Arsenale a Verona, per concludersi poi in piazza Cittadella.

Il comitato spiega di aver organizzato la manifestazione per protestare contro gli abusi della psichiatria coercitiva e informare la popolazione sulla flagrante inadempienza italiana rispetto alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Linee guida che richiedono l’abbandono del modello coercitivo, meccanicistico e biomedico.

«È necessario un cambiamento fondamentale nel campo della salute mentale. Lo stigma, la discriminazione e altre violazioni dei diritti umani continuano nei contesti di salute mentale. Si fa eccessivo affidamento sugli approcci biomedici alle opzioni terapeutiche, ai servizi ospedalieri e alle cure, e si presta poca attenzione ai determinanti sociali e agli interventi basati sulla comunità e centrati sulla persona. La legislazione può contribuire a garantire che i diritti umani siano alla base di tutte le azioni nel campo della salute mentale», riferiscono dal comitato.