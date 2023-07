A Brentino Belluno torna "Corteggiando in Valdadige"

È stata presentata giovedì 29 giugno nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, l’ottava edizione di Corteggiando in Valdadige, in programma a Brentino Belluno dal 30 giugno al 2 luglio. Come nelle precedenti edizioni si potranno degustare, in diverse corti del paese nelle serate da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, piatti tipici locali con prodotti quali tartufo nero del Baldo, trota della Valdadige, carne salà e fogassa de Cavaion. Il tutto accompagnato dai vini di più cantine della Terradeiforti.

La festa è stata aperta dalle majorette “Le perle di Cavaion” e dai Cantori della Val. Alle 20 di venerdì, tra corti e vie, si è tenuto uno spettacolo itinerante con i Fisarfolk ed esibizioni di comici e giocoleria con i Caravan Circus. Alle 22, agli Antichi Lavatoi, il dj set con musica anni ’80-’90.

Per i bimbi, sia sabato che domenica, aprirà la Fattoria Didattica curata dai Piccoli Allevatori di Avio. Sabato 1 luglio alle 17.30 verrà presentato il 6° Palio della Botte. A seguire, le squadre partecipanti al torneo sfileranno per il paese accompagnate dal gruppo musicale “New Project Bandastorta”. Alle 18.30 avrà inizio la gara, al termine della quale, la sera stessa, si terranno le premiazioni del Palio. Alle 21 riprenderanno gli spettacoli itineranti dei Caravan Circus, mentre alle 21.30 in piazza è in programma l’esibizione del gruppo The Canters. Alle 22, ai lavatoi, dj set.

Corteggiando in Valdadige si chiuderà domenica 2 luglio con diversi appuntamenti: dalle 17 la sfilata d’auto d’epoca Alfa Romeo History e il raduno espositivo sul piazzale della chiesa; alle 18 la premiazione dei disegni dei bambini della scuola primaria e a seguire uno spettacolo dei Candy Circus. Alle 19 agli antichi lavatoi si terrà un aperitivo accompagnato dalla musica di dj Madpez e, infine, alle 22.30, lo spettacolo pirotecnico.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Valdadige in collaborazione con il Comune e numerose realtà e associazioni locali: San Giacomo di Rivalta, El Bigolo di Brentino, La Candelora di Preabocco, Quei de Belum di Belluno Veronese, Protezione Civile di Brentino Belluno, Pro Loco di Cavaion, l’Avis Valdadige, il Gruppo Alpini Valdadige, gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Peri, i genitori e gli insegnanti della scuola primaria di Rivalta e il gruppo addobbatrici. Sono intervenuti il presidente della Provincia, Flavio Pasini e, per il Comune di Brentino Belluno, il Consigliere con delega alle Manifestazioni, Massimo Zanga e la presidente del Comitato Valdadige, Rita Zanoni.