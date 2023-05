Corte dei Conti: «Il Comune di Verona non si è opposto alla richiesta di rito abbreviato di Giacino»

Il Comune di Verona non si è espresso contro la richiesta di ammissione a rito abbreviato presentata dall’ex vicesindaco Vito Giacino. Anche perché non avrebbe potuto farlo.

È quanto precisa il procuratore regionale della Corte dei Conti, il dottor Ugo Montella, in seguito alle parole dell'assessore Michele Bertucco sul procedimento a carico dell'ex vicesindaco di Verona Vito Giacino, chiamato anche a risarcire il Comune: «In merito all’avvenuto accoglimento da parte della Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti della richiesta di rito abbreviato formulata dall’ex Vicensindaco del Comune di Verona Vito Giacino, questa Procura rileva che non corrisponde a verità la circostanza secondo la quale l’Ente avrebbe agito innanzi alla Corte dei conti per il danno all’immagine subito e poi si sarebbe espresso contro la richiesta di rito abbreviato accolta dalla Corte dei conti.

Va, infatti, precisato che l’azione di responsabilità per danno erariale è di competenza esclusiva delle Procure contabili e che l’unica forma consentita di intervento delle amministrazioni danneggiate nei giudizi innanzi alla Corte di conti è quella “ad adiuvandum“, in piena adesione pertanto alle richieste del Pubblico Ministero; così ha fatto il Comune di Verona che, diversamente da quanto riportato da taluni articoli, non si è opposto – né avrebbe potuto farlo – alla richiesta di rito abbreviato formulata dal Giacino».