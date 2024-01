Corso di "Primo intervento e pronto soccorso" in zona Stadio, aperto a tutti i cittadini

Da lunedì 22 gennaio riparte l’attività formativa dell’Associazione Italiana Soccorritori sezione di Verona con un corso di "Primo intervento e pronto soccorso", organizzato con il partrocinio della 3a Circoscrizione e tenuto da medici dell’azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, dagli operatori della centrale Suem 118 di Verona e dai propri istruttori. Gli incontri si terranno alla sala conferenze del Centro di incontro “Stadio” in via Brunelleschi 12, dietro alla Farmacia Olimpia.

Il percorso formativo "Atti semplici per salvare una vita …" è articolato in 12 lezioni che si terranno dal 22 gennaio fino all’8 aprile (escluso il 25 marzo), il lunedì dalle 20 alle 23 circa. L’attività è gratuita, è richiesto solo un contributo per iscrizione, assicurazione e materiale didattico. Il corso è valevole per quanto previsto dal Decreto 388 del 2003 e dalla Legge 81 del 2008 non finalizzato al servizio in ambulanza.

Obiettivo del corso, a cui possono partecipare tutti i cittadini, è far apprendere le nozioni e le informazioni per intervenire correttamente in caso di infarti, stati di shock, insufficienze respiratorie, traumi cranici, avvelenamenti, emorragie, ferite, ustioni, fratture, distorsioni, lussazioni e altre situazioni di emergenza. Non si tratta dunque di un corso finalizzato al servizio ambulanza, ma solamente per l’apprendimento di semplici azioni per salvare una vita.

Durante le lezioni verranno trattate le fondamentali manovre di disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare pediatriche, con medici specialisti in chirurgia d’urgenza e rianimazione, istruttori diplomati e infermieri che, a titolo di puro volontariato, insegneranno cosa fare e soprattutto cosa non fare nel caso ci si trovasse in presenza di una di queste situazioni. Durante le lezioni saranno utilizzati supporti audio/visivi, saranno eseguite prove pratiche, con anche l’uso di manichini elettronici per apprendere le manovre di rianimazione cardio-polmonare, e ci sarà un incontro con gli operatori di Verona Emergenza.

Al termine, per chi volesse, sarà possibile sostenere un esame, con prove scritta e pratica, per il conseguimento del diploma di soccorritore, valevole per quanto previsto dal Decreto 388 del 2003 e dalla Legge 81 del 2008 (ex 626 del 1994) in merito alla sicurezza sul posto di lavoro per le categorie B e C.

Per iscriversi ci si può rivolgere all’Associazione scrivendo una email a aisvr85@gmail.com.