Guida sicura dei monopattini: al via un corso in città con istruttori qualificati

La 1a Circoscrizione Centro Storico, in collaborazione con l’Associazione Usacli di Verona, organizza un corso con istruttori qualificati per la guida dei monopattini. Tre incontri che si svolgeranno giovedì 16, 23 e 30 maggio, dalle 18 alle 20, nella sede dell’Edicola Sociale in Piazza XVI Ottobre nel quartiere di Veronetta in città.

Il corso sarà tenuto da istruttori qualificati ed è aperto ad un massimo di 10 partecipanti, per garantire una formazione precisa e puntuale da parte dei trainer.

L’obiettivo è educare all’uso corretto e consapevole del monopattino, ricordando che la circolazione nel traffico richiede un atteggiamento responsabile perprevenire rischi e pericoli.

Per questo è importante sensibilizzare cittadine e cittadini affinché apprendano le regole e le tecniche per guidare in maniera sicura nel rispetto del Codice della Strada.

Per prenotarsi al corso, al costo di 20 euro, è possibile contattare la Segreteria Usacli al numero 045-8038112 (lunedì-venerdì dalle 9 alle 12.30) o scrivere a presidenza@usacli.com.