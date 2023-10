A Verona parte il corso gratuito per l'assistenza agli anziani promosso dalla seconda circoscrizione

«È alta la percentuale di popolazione che, a causa di malattie, difficoltà di deambulazione, o disturbi legati all’età, necessita di un ausilio per la soddisfazione dei bisogni primari». Lo evidenzia una nota dell Comune di Verona nella quale viene poi aggiunto: «Molte di queste persone, spesso anziane, vivono in casa, con i familiari chiamati a supportarli laddove non ci siano le figure professionali di riferimento».

Proprio per aiutare i cittadini nella cura dei loro cari, la seconda circoscrizione ha pensato di organizzare un corso gratuito sull'assistenza familiare di persone non autosufficienti, rivolto a familiari, badanti e caregiver. L’iniziativa, secondo quanto è stato anticipato da Palazzo Barbieri, prevede due incontri realizzati in collaborazione con Assixto Verona, cooperativa socio-assistenziale specializzata nell'assistenza domiciliare, sabato 14 e 21 ottobre dalle ore 8 alle 13.30 nella sala polifunzionale di via Quinzano n. 24.

In base a quanto viene riferito dal Comune, ai partecipanti verrà data l'opportunità di apprendere le conoscenze fondamentali e le competenze pratiche di base necessarie per fornire assistenza agli anziani. Il programma del corso coprirà una varietà di argomenti, tra cui bisogni e salute degli anziani, intesi come bisogni fisici, emotivi e sociali degli anziani, nonché a riconoscere i segni di malattie comuni legate all'età.

Durante il corso verrà posta l'attenzione anche sul tema della comunicazione e relazioni interpersonali, il supporto emotivo, le attività ricreative e la sicurezza e assistenza personale per imparare le procedure di sicurezza per prevenire cadute e incidenti domestici, nonché tecniche di assistenza personale. Ai due appuntamenti, spiegano sempre dal Comune di Verona, parteciperanno specifiche figure professionali e al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato le due giornate.

«Le persone non autosufficienti - ha affermato la presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze -, hanno un grandissimo bisogno di cure e assistenza. Un impegno notevole per i familiari e per gli assistenti famigliari che affrontano un carico di assistenza che può creare stress psicologico o problemi di salute. Proprio dalla consapevolezza delle difficoltà che i familiari si trovano ad affrontare in queste situazioni, abbiamo ritenuto utile proporre un corso informativo che raccoglie le informazioni necessarie per accudirle nel migliore dei modi, strategico e sostenibile».

Per la presentazione dell'iniziativa erano presenti in conferenza stampa Aronne Marini e Francesco Crescini della cooperativa Assixtoverona. Le iscrizioni sono ancora aperte, è possibile contattare il numero 045 25 25 233, oppure mandare una mail a info@assixtoverona.org o ancora compilare il modulo sul sito della seconda circoscrizione.