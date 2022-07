Partito nella Bassa corso formativo gratuito per colf e badanti

Ha preso il via mercoledì scorso, 13 luglio, nella Bassa Veronese il corso formativo per colf e badanti promosso dallo Sportello per l'Assistenza Familiare dell'Ulss 9 Scaligera, con la collaborazione di enti del terzo settore. Il corso è organizzato da Acli Verona, insieme alla cooperativa Energie Sociali, attuale ente gestore dello Sportello per l'Assistenza Familiare di Angiari e Bovolone.

Il corso è gratuito e permetterà di ottenere un attestato di frequenza se si partecipa ad almeno l'80% delle ore previste. Darà inoltre la possibilità, con alcuni requisiti specifici, di accedere alla certificazione per l'iscrizione all'albo nazionale unico Ebincolf (Ente Bilaterale Nazionale del Comparto di Datori di Lavoro e dei Collaboratori Familiari).

L'Ulss 9 Scaligera ritiene il corso un segnale forte: si tratta di un investimento sul territorio per qualificare il personale di assistenza che ogni giorno supporta le famiglie nella cura delle persone più fragili. Una formazione che promuove il sostegno alla domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria.

I responsabili di Acli hanno evidenziato che il corso «risponde all'obiettivo di operare per la promozione del lavoro quale strumento di benessere e dignità della persona». E Francesca Comparotto, della cooperativa Energie Sociali, ha aggiunto che: «Gli Sportelli per l'Assistenza Familiare si connotano come un'importante risorsa a sostegno della domiciliarità. Il servizio offre alle famiglie uno spazio di ascolto e riflessione, per la definizione di un bisogno e l’identificazione degli aspetti organizzativi, decisionali ed emotivi legati alla ricerca di un’assistente familiare. Il personale dello Sportello offre alle famiglie supporto nell’individuazione dell’assistente familiare più idonea alle diverse esigenze oltre che un monitoraggio in itinere che garantisca un adeguato percorso di reciproca conoscenza per un progressivo e stabile inserimento nel contesto familiare».