Al Centro Audiovisivi di Verona i segreti del cinema raccontati dai protagonisti della settima arte

I segreti del grande cinema spiegati in nove incontri. Da come nasce l’idea di un film all’importanza delle luci e dei suoni, dal ruolo del regista alle fasi del montaggio. Il tutto, spiegato da chi, dietro alla macchina da presa, ci lavora da tempo. Il Centro Audiovisivi propone un percorso per gli appassionati e curiosi cinefili che incontreranno i professionisti del cinema per migliorare la propria lettura filmica.

Capire il Cinema 2022

Si parte il 26 ottobre, tutti i mercoledì fino al 21 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 nella sala Farinati della Biblioteca Civica. Diversi i temi che verranno affrontati:ll’introduzione alla regia, il 26 ottobre, con la partecipazione del regista e autore Alberto Rizzi; dall’ide alla sceneggiatura il 2 novembre con lo sceneggiatore Matteo Menduni, ancora Alberto Rizzi per l’incontro del 9 novembre su regia e dialoghi.

Si prosegue il 16 novembre con il direttore della fotografia Alessandro Zonin che farà un focus su ‘disegnare con la luce’, il 23 novembre ‘regie e inquadrature’ con Alberto Rizzi. Gli esperti del suono e degli effetti sonori Davide Saggioro e Paolo Favarin terranno la lezione del 30 novembre. Il 7 dicembre ‘regia, autori e maestri’ con Alberto Rizzi, il 14 dicembre focus sul montaggio con il montatore Davide Vizzini. Il corso terminerà il 21 dicembre con l’incontro conclusivo a cura di Alberto Rizzi.

L’iscrizione è obbligatoria. Informazioni sul sito del Comune e al numero 045-8079732.