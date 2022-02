Croce Bianca cerca nuovi aspiranti soccorritori e organizza corso di pronto intervento

Si cercano nuovi aspiranti soccorritori in ambulanza e per questo Croce Bianca organizza un corso di pronto intervento. Il corso inizia giovedì, 3 marzo, alle 21 negli spazi della sala civica di Parona, in Largo Stazione Vecchia 10, a Verona. Si tratta di serate informative e formative, con lezioni sia pratiche che teoriche, tenute da medici specializzati, istruttori volontari qualificati e avvocati. E sono il primo step per diventare volontario soccorritore in ambulanza. Il percorso formativo si chiuderà infatti con due sessioni di test propedeutici all'inizio del tirocinio in ambulanza.

Tra i molti argomenti che verranno affrontati ci sono: le manovre di disostruzione delle vie aeree sia negli adulti che in bambini e neonati; bls e massaggio cardiaco; medicazioni e riconoscimento dei segni di ictus. La prima serata sarà dedicata alla presentazione dell’associazione e delle attività che i circa 300 volontari attivi svolgono quotidianamente per la collettività.

«Il cittadino è il primo, fondamentale, anello della catena del soccorso: è colui che in tempo reale si può accorgere della necessità di un soccorso sanitario ed è necessario e importante che sappia come affrontare questi momenti. Noi di Croce Bianca Verona crediamo fortemente nella formazione delle persone: può capitare a chiunque di dover allertare i soccorsi e stare vicino a chi è infortunato fino all’arrivo dell’ambulanza: il corso è dunque aperto a chiunque desideri imparare», ha spiegato Pier Luigi Verga, presidente dell’associazione tra le promotrici di Uni.Ver.So: la rete di associazioni che, tra città e provincia, si occupano di pronto soccorso.

«Quanti vorranno, poi, potranno proseguire la formazione per diventare soccorritori attivi: i nuovi volontari sono per noi le risorse più preziose», ha concluso Verga.