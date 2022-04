Per i profughi ucraini ospitati a Verona un corso gratuito d'italiano

Un corso di italiano per gli ucraini ospitati a Verona. Il Comune di Verona, insieme al Centro provinciale Istruzione Adulti, organizza lezioni gratuite per favorire l’integrazione di coloro che sono scappati dalla guerra e hanno trovato accoglienza in città. La raccolta delle adesioni è già aperta e sono una ventina i posti a disposizione.

Le lezioni avranno una durata di 100 ore e si terranno da metà aprile a metà giugno, la mattina dalle 9 alle 12.30, in zona Stadio. Due i requisiti per l’iscrizione: aver compilato la dichiarazione di presenza sul territorio del Comune di Verona e avere più di 16 anni.

Le domande possono essere inviate entro lunedì 11 aprile al Servizio Promozione Lavoro del Comune, inviando una mail a lavoro@comune.verona.it, indicando nell'oggetto "Richiesta corso di italiano per persone ucraine". Nel testo sono da specificare le generalità della persona interessata al corso, quindi nome, cognome e recapiti telefonici, ma anche l'attuale domicilio e l'indirizzo e-mail di una persona di riferimento che parli italiano.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 045 8078782 o allo 045 8078770, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

«È importante che le persone ospitate a Verona abbiano la possibilità di integrarsi e imparare quanto prima la lingua - ha spiegato l'assessore ai servizi sociali Maria Daniela Maellare -, Abbiamo pensato di attivare un corso ad hoc e intanto partiamo con i primi venti posti. Poi, sulla base delle domande e dell'interesse dei cittadini ucraini, vedremo come proseguire».