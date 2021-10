Lavoratori senza Green Pass, in un giorno oltre 100 corse sospese da Atv

Hanno interessato 20 linee (1 extraurbana e 19 urbane) le decine di corse degli autobus Atv che oggi, 21 ottobre, non sono state effettuate per mancanza di autisti provvisti di Green Pass. E la giornata di domani sarà anche peggiore, con un centinaio di corse sospese.

LISTA DELLE CORSE URBANE DI ATV CHE NON SARANNO EFFETTUATE IL 22 OTTOBRE 2021

LISTA DELLE CORSE EXTRAURBANE DI ATV CHE NON SARANNO EFFETTUATE IL 22 OTTOBRE 2021

«Analoghi disagi potranno verificarsi anche nei prossimi giorni», ha aggiunto l'azienda del trasporto pubblico veronese, la quale consiglia di consultare ogni giorno gli aggiornamenti pubblicati sul suo sito internet.

E le responsabilità di questo disservizio vengono rimpallate all'interno di Atv, con i sindacati che hanno attaccato i vertici aziendali ed il presidente di Atv Massimo Bettarello che invece ha dato la colpa al personale, da lui definito «irrispettoso, irragionevole, egoista e irresponsabile». Insomma, per Bettarello alcuni lavoratori abuserebbero del loro ruolo. Parole che hanno suscitato sdegno e che hanno scatenato una reazione unitaria dei sindacati provinciali degli autoferrotranvieri di Verona.

«Irrispettoso è stato Bettarello perché ha pesantemente offeso dei lavoratori - hanno dichiarato i sindacati in una nota sottoscritta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Slm Fast e Ugl Fna - L'azienda non vuole comprendere che la carenza degli autisti e la fuga degli stessi dall'azienda sono determinate solo e solamente dai carichi di lavoro e dai salari inadeguati. Atv urla dai tetti la sua bravura per avere fatto utili milionari negli ultimi anni ma fatica palesemente a ridistribuire una parte degli stessi. Come organizzazioni sindacali abbiamo più e più volte messo all'attenzione la carenza del personale e la scarsa manutenzione dei mezzi. Il numero dei guasti e la gravità degli stessi sono lì quotidianamente a ricordarcelo. I lavoratori di Atv sono sempre stati solidali con la loro azienda, la quale ora si comporta come un matrigna».