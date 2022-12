Presentato il percorso della Melegatti Verona Christmas Run: l’allegria dei "Babbi Natale" tra musica e neve

È la settimana della Melegatti Verona Christmas Run, organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon Asd per questa domenica 18 dicembre 2022, la corsa più magica dell’anno grazie all’atmosfera natalizia che accende la voglia di allegria e dolcezza. L’invito per tutti è di unirsi per correre o camminare all’insegna del benessere, esplorando il centro della città di Verona prima di far ritorno in piazza Bra dove si brinderà insieme alle festività.

I percorsi disponibili

Partenza e arrivo saranno da Piazza Bra, nel cuore di Verona, incantati dalla magia della neve prima di correre insieme 5 o 10 km. Dopo lo start, si percorre via Roma, gli iscritti alla 10 km svolteranno sullo stradone di Porta Palio per poi andare a toccare Piazza San Zeno, percorrere via Lega Veronese e attraversare il Ponte Risorgimento. Dopo un breve tratto di Lungadige, gli atleti si riuniscono con i partecipanti che corrono 5 km. Si attraversa il Ponte della Vittoria e si percorre il Corso di Porta Borsari in direzione del cuore della città. I km scorrono lungo Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori ed il Lungadige Panvinio in direzione di via Ponte Pietra. Dal Lungadige Rubele si torna in Piazza Bra percorrendo lo stradone Maffei.

La musica e la festa in piazza

Lo scorso anno le note di Dj Alex Mibroy e Dj Sundree (DJ SET) avevano animato Piazza Bra regalando atmosfera di Natale. La magia si ripete con i deejay impegnati sulle scalinate del Palazzo Gran Guardia e con Maria Teresa De Pierro, Fondatrice e Presidente dell'APS (Associazione di Promozione Sociale) "Istinti Artistici", conosciuta da cantautrice anche come Merysse, presenza amica e costante degli eventi targati Gaac 2007 Verona marathon ASD. Merysse scalderà il cuore di tutti i partecipanti intonando le più belle canzoni natalizie in Piazza Erbe.

All’arrivo in Piazza Bra, festa per tutti grazie alla storica azienda dolciaria veronese Melegatti, da anni a fianco di Verona Marathon, impegnata nell’aggiungere magia alla giornata di festa con la fragranza del tradizionale Pandoro veronese da gustare in piazza e da mettere sotto l’albero di Natale.

Iscrizioni e pacco gara

Le iscrizioni sono aperte sulla pagina enternow. Il pacco gara comprende: una confezione di pandoro Melegatti da 750 grammi, una bottiglia di vino Cantina Valpantena, due confezioni di tortellini freschi Pastificio Avesani, vestito di Babbo Natale (su prenotazione) Le quote di iscrizione comprendono:

6 euro: solo pacco gara e pettorale per minorenni;

solo pacco gara e pettorale per minorenni; 12 euro: solo pacco gara e pettorale per maggiorenni;

solo pacco gara e pettorale per maggiorenni; 18 euro: pacco gara, pettorale e vestito da Babbo Natale.

Appuntamento domenica 18 dicembre 2022 alle ore 9.30 in piazza Bra a Verona.