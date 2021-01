Corporate membership tra Viessmann e Fondazione Querini Stampalia

La Fondazione Querini Stampalia è una realtà unica a Venezia. Nata nel 1869 per volontà del Conte Giovanni, ultimo discendente dei Querini Stampalia, la Fondazione comprende un museo d'ambiente settecentesco, la fornitissima biblioteca e spazi di architettura contemporanea realizzati da Carlo Scarpa, Valeriano Pastor, Mario Botta e Michele De Lucchi. Ed è un luogo di promozione del sapere, di incontro e confronto.

L'azienda veronese Viessmann riconosce la propria sintonia con la missione della Fondazione di investire sulle generazioni future. L’obiettivo di Viessmann è infatti creare soluzioni che abbiano al centro le persone senza mai dimenticare ciò che le circonda. Con una proposta completa di sistemi di riscaldamento, di climatizzazione e fotovoltaico per la casa, l'azienda e l'industria, Viessmann agisce per il benessere dell’uomo con una forte attenzione ai target ambientali, impegnandosi costantemente per migliorare la qualità della vita all'interno e all'esterno degli edifici.

A partire da questo mese di gennaio, le due realtà avvieranno, con il progetto OpificioQuerini, una collaborazione che si propone anche di fornire nuovi sguardi sui temi della sostenibilità e dell'ambiente. Per questo progetto Viessmann può contare sulla preziosa collaborazione di un partner storico quale Impiantistica Veneziana per diffondere nella città lagunare la cultura dell'efficienza energetica.