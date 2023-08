Torna il corpo di ballo di Fondazione Arena: ovazione e bis per "Zorba il Greco" al Teatro Romano

Sold-out, ovazione di pubblico e la richiesta di otto bis. È stato un successo “Zorba il Greco” al Teatro Romano, all’interno dell’Estate Teatrale Veronese, andato in scena domenica 27 agosto. Coreografato da Lorca Massine, che diede forma all’anteprima mondiale nel 1988, il titolo ha visto una nuova compagine di artisti del Ballo di Fondazione Arena, coordinato da Gaetano Petrosino. Protagonisti sono stati Denys Cherevychko (Zorba), già Principal Dancer dell’Opera di Vienna, con gli attuali Primi Ballerini Davide Dato e Liudmila Konovalova (John e Hortense), e, nei panni di Marina, la greca Eleana Andreoudi, Prima Ballerina dell’Opera di Atene.

Il commento dell’assessora alla cultura Marta Ugolini e l’auspicio per il ripristino del corpo di ballo stabile a Verona: «Domenica sera finalmente al Teatro Romano con “Zorba il Greco” è tornata la danza a cura della Fondazione, con un corpo di ballo preso dalle opere, ma costituito ad hoc per questo evento, che ha portato una grandissima energia. Come grandissima è stata la generosità dei solisti che si sono prodigati per il successo dello spettacolo. Il pubblico che ha affollato il Teatro Romano ha risposto in modo caloroso e ci sono state tantissime richieste di bis e momenti di festa insieme. Come amministrazione comunale vogliamo ringraziare Fondazione Arena per aver promosso quest’iniziativa coraggiosamente: vogliamo che questo non sia un evento unico, ma l’inizio di una prosecuzione nei prossimi anni e la semina per tornare ad avere un corpo di ballo stabile anche nella nostra città».

I sindacati

Come hanno sottolineato, in una nota diffusa, Mario Lumastro di SLC/CGIL, Emiliano Galati di FISTel/CISL, Roberto Ferrarini di UILCom/UIL e Dario Carbone di FIALS/CISAL, si trattava del «primo spettacolo di balletto dopo la chiusura del corpo di ballo stabile di Fondazione Arena, avvenuta nel 2017; da allora fino a domenica le ballerine e i ballerini di Fondazione Arena sono stati utilizzati unicamente nell’ambito di rappresentazioni di opera».

«Dopo mesi di grande impegno da parte di tutti i lavoratori coinvolti, in primis ballerine e ballerini che finalmente hanno avuto modo di dimostrare la loro altissima professionalità, la serata di domenica ha portato al miglior risultato possibile: un tutto esaurito e un successo incondizionato, testimoniato dalle ovazioni di un pubblico entusiasta e da numerosissimi bis». Le sigle sindacali sperano che si possa partire dalla serata di domenica per ricostituire un corpo di ballo stabile: «Non è nostra intenzione rivangare nel passato discutendo delle motivazioni e delle responsabilità legate al licenziamento collettivo del corpo di ballo. Non è questo il momento.

Questo è il momento di guardare avanti, il momento per chiedere a tutti i soggetti coinvolti - dalle istituzioni, Ministero, Regione e Amministrazione Comunale, alla Direzione di Fondazione Arena, agli sponsor - di invertire la rotta e intraprendere un percorso virtuoso che porti, attraverso la riconferma del balletto nella stagione estiva e l’inserimento di titoli di balletto anche in quella invernale al Teatro Filarmonico, verso la ricostituzione del corpo di ballo stabile in Fondazione Arena.

Dopo i pesanti sacrifici imposti dal piano di risanamento, è il momento di ripensare ad un teatro completo, di reinserire gli spettacoli di balletto all’interno del modello di trasmissione culturale sul quale le Fondazioni liriche sono state fondate, di offrire nuovamente sia alla comunità cittadina sia al pubblico internazionale un prodotto che, siamo sicuri, riscuoterà un vasto gradimento ed un enorme successo».

«Verona e il suo territorio contano numerosissime scuole di danza, che insieme al Liceo coreutico, testimoniano un interesse diffusissimo per il balletto, soprattutto da parte delle nuove generazioni: la sua riprogrammazione al Teatro Filarmonico avvicinerà certamente nuovi segmenti di pubblico, rafforzando il legame del Teatro col suo territorio.

Ed un Festival di respiro assolutamente internazionale come quello estivo, che porta nella nostra città centinaia di migliaia di spettatori, non può dirsi completo se non contempla nella sua offerta anche i grandi titoli di balletto, che in passato hanno riempito l’Arena con spettacoli memorabili.

Il sindacato tutto è pronto a raccogliere la sfida e si dichiara fin da subito disponibile ad un confronto che definisca tempi e modalità utili al raggiungimento di un obiettivo al quale non ha mai smesso di credere», concludono i sindacati.