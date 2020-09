Sono 21 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Veneto, di cui 1 nel Veronese

Sono 21 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Veneto, tra le ore 8 e le ore 17 del 20 settembre. Secondo l'aggiornamento di Azienda Zero, il numero complessivo è ora di 25803, di cui 3108 attualmente positivi, 20533 negativizzati virologici e 2162 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non.

Nella medesima fascia oraria, un solo caso è stato registrato in provincia di Verona, dove il totale ha raggiunto quota 6179. Di questi 562 sono tuttora positivi, 5019 sono negativizzati e 598 sono o deceduti. Nessun nuovo decesso è stato dunque registrato in regione.

Un lieve aumento dei ricoveri è stato registrato negli ospedali veneti, dove ora sono ospitate 180 persone nelle varie aree non critiche, 128 delle quali positive al virus, e 18 in terapia intensiva, di cui 7 negativizzate.

Per quanto riguarda le strutture scaligere, da 40 ora sono diventati 41 i pazienti ricoverati: 21 a Borgo Roma, 6 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 4 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 6 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera.

