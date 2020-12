Covid-19, continuano a salire i ricoveri in Veneto: a Verona 96 persone in terapia intensiva

L'aggiornamento delle ore 17 del 28 dicembre di Azienda Zero, vede salire ancora una volta il numero di persone ricoverate negli ospedali del Veneto, tra i dati più alti di questa seconda ondata, mentre sono stati rilevati altri 1353 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 80 decessi dalle ore 8 del medesimo giorno.

In regione quindi il numero complessivo di casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria è di 244787, 90695 dei quali attualmente positivi e 147905 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 6187. Dato, quest'ultimo, che nel precedente aggiornamento si era fermato a 6187.

In provincia di Verona sono 306 i nuovi casi registrati per un totale di 47719, di cui: 19943 tuttora affetti dal coronavirus, 26191 negativizzati e 1585 deceduti, 24 in più rispetto al bollettino delle ore 8.

Per quanto riguarda gli ospedali del Veneto vedono ora ricoverate 3052 (+45) nelle varie aree non critiche, 2747 delle quali ancora positive, e 402 (+15) in terapia intensiva, di cui 29 ora negativizzaati.

Anche prendendo in considerazione le sole strutture scaligere le cifre restano preoccupanti, con 612 (+4) pazienti positivi in area non critica e 96 (+9) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 144 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 132 a Borgo Trento (di cui 32 in terapia intensiva), 95 a Legnago (di cui 5 in terapia intensiva), 76 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 117 a Villafranca di Verona (di cui 20 in terapia intensiva), 23 a Marzana, 3 a Bovolone, 78 a Negrar (di cui 11 in terapia intensiva) e 40 a Peschiera del Garda (di cui 8 in terapia intensiva).

