Covid-19, Verona supera i 20 mila negativizzati ma conta altri 554 casi e 21 decessi

Nel corso del punto stampa di sabato, il presidente del Veneto Luca Zaia ha espresso ottimismo per la flessione delle curve pandemiche di questi giorni, sottolineando però anche come le strutture ospedaliere veronesi siano ancora grande difficoltà.

Secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 19 dicembre di Azienda Zero, sono 2251 i nuovi tamponi positivi al Sars-CoV-2 registrati in Veneto insieme a 48 decessi, mentre i ricoveri sono calati di 66 unità.

Il numero complessivo di casi di Covid-19 annoverati dall'inizio dell'emergenza sanitaria in regione è ora di 213054, 97816 dei quali attualmente positivi, 109856 negativizzati virologici (o guariti) e 5382 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato, quest'ultimo, che alle 17 di venerdì si era attestato a quota 5334.

In provincia di Verona i nuovi casi registrati sono 554 per un totale di 41585, di cui: 20175 tuttora affetti dal coronavirus, 20021 negativizzati e 1389 deceduti, 21 in più rispetto al precedente aggiornamento.

Gli ospedali del Veneto contano ora 2844 (-67) persone ricoverate nelle varie aree non critiche, 2596 delle quali ancora positive, e 369 (+1) in terapia intensiva, di cui 30 negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere, sono 584 (-29) i pazienti positivi in area non critica e 90 (-5) in terapia intensiva. Questi i dati delle strutture: 143 a Borgo Roma (di cui 9 in terapia intensiva), 114 a Borgo Trento (di cui 32 in terapia intensiva), 105 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 70 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 111 a Villafranca di Verona (di cui 19 in terapia intensiva), 20 a Marzana, 3 a Bovolone, 65 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva) e 43 a Peschiera del Garda (di cui 7 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 19 dicembre

