Covid-19, scende il numero di persone in quarantena in provincia di Verona

Nessun decesso di persona positiva al Covid-19 è stato registrato in Veneto tra le ore 17 di mercoledì e le ore 8 di giovedì, mentre i nuovi casi emersi sono 66. È quanto viene riportato nell'aggiornamento diffuso da Azienda Zero, che vede salire a 23304 il numero totale di casi in regione dall'inizio della pandemia, di cui: 2614 sono attualmente positivi, 18567 sono i negativizzati virologici, mentre 2123 sono i deceduti colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedalerie e non.

Guardando specificatamente all'area veronese, i nuovi tamponi positivi registrati nella medesima fascia oraria sono 12, per un totale di 5657. Di questi 342 sono tuttora affetti dal virus, 4722 sono negativizzati e 593 sono deeduti.

OSPEDALI - Nonostante qualche piccola variazione, è rimasta tutto sommato stabile la situazione negli ospedali regionali, che vedono ora 155 presenti nelle varie aree non critiche, 71 delle quali tuttora positive, e 15 nelle terapie intensive, di cui 3 negativizzate.

Dimesso l'unico paziente positivo in area non critica a Negrar, nel Veronese i ricoveri sono calati da 16 a 15: 7 a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 2 a Borgo Trento (di cui 1 in terapia intensiva), 5 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 a San Bonifacio.





ISOLAMENTI - Nella provincia scaligera, da 1595, le persone in isolamento domiciliare sono diventate 1566, 41 delle quali presentano i sintomi della malattia. In tutto il Veneto invece sono 8062 le persone in quarantena, di cui 136 sintomatiche.

