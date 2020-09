Covid-19, a Verona cala ancora il numero di persone in quarantena

Prosegue, seppur lentamente, il calo delle persone in isolamento nel Veronese, dove sono stati contati invece altri 6 casi di Covid-19 e una persona in più costretta a ricorrere alle cure ospedaliere. È quanto evidenzia l'aggiornamenti di Azienda Zero relativo al lasso di tempo compreso tra le ore 17 di lunedì e le ore 8 di martedì, con il numero di casi totali nella provincia scaligera arrivato a 6444 dall'inizio della pandemia, 682 dei quali attualmente positivi, 5162 negativizzati virologici, mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono ancora 600.

In tutto il Veneto sono stati invece 93 i nuovi casi rilevati, per un dato complessivo di 27156. Di questi 3621 sono tuttora affetti dal virus, 21359 sono negativizzati e 2176 sono i deceduti.

OSPEDALI - È rimasta abbastanza stabile la situazione nelle strutture scaligere, che nelle varie aree non critiche ospitano ora 213 persone, 155 delle quali positive, mentre in 27 si trovano in terapia intensiva, di cui 6 negativizzate.

Sono 45 ora i pazienti positivi al Covid-19 negli ospedali veronesi: 17 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 12 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 5 a San Bonifacio, 4 a Villafranca, 6 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera.

ISOLAMENTO - 21 in persone in meno si trovano in isolamento domiciliare nel Veronese rispetto a lunedì, con il dato sceso a 2310. Di queste 603 sono positive, 399 sono viaggiatori rientrati a casa, 1219 sono venuti a contatto con un altro caso e 89 sono confinati per altri motivi.

Complessivamente in regione, il dato invece è salito a 9268: 2445 positivi, 1166 viaggiatori di rientro, 5346 contatti stretti e 311 infine si trovano in quarantena per altre casistiche.

